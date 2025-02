L’ateneo ha una nuova squadra di tutor. Dall’orientamento a didattica e ricerca

Nelle scorse settimane si sono tenuti gli incontri di formazione per la squadra dei tutor 2025 di Unisi. Studenti che offrono alla comunità un ampio ventaglio di servizi e attività pensati per supportare i propri colleghi in moltissimi aspetti della vita universitaria.

Tutor generali che svolgono attività di orientamento a studenti universitari e delle scuole medie superiori; tutor didattici per materie scoglio; tutor per attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; tutor per studenti con disabilità o Dsa; tutor per le lauree triennali e tutor per progetti di ateneo.

Il tutorato è una delle 3 attività retribuite che l’Università di Siena mette a disposizione della comunità studentesca. Insieme agli incarichi di collaborazione part time e ai tirocini retribuiti è un’occasione per affiancare allo studio un’attività che consente di essere, anche se forse non del tutto, economicamente indipendenti.

Un’esperienza di grande valore formativo e umano che aiuta a sviluppare le capacità di relazione interpersonale arricchendo il percorso universitario. Gli elenchi e i contatti sono consultabili sul portale d’Ateneo alla pagina dedicata al ’tutorato’; i tutor saranno in carica fino al 31 dicembre.