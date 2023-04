L’ateneo ha i conti in utile "Investiremo i 13 milioni nel nuovo polo didattico, su ricerca e personale"

di Paola Tomassoni

"Un bilancio che conferma la solidità dell’ateneo, la sua capacità di essere in equilibrio in un periodo perturbato come è stato il 2022. Pensiamo solo ai costi dell’energia, all’inflazione e ad un sistema di prezzi imprevedibile". Il rettore Roberto Di Pietra annuncia l’approvazione da parte del Cda dell’Università degli Studi – con parere favorevole dei sindaci revisori e del Consiglio studentesco – del bilancio d’esercizio 2022, con risultato positivo per 13,2 milioni di euro. "L’utile consentirà di guardare al futuro, in linea con le aspettative – prosegue il rettore -: una parte, 8 milioni di euro, andrà alla realizzazione del nuovo polo didattico Le Scotte, un’altra parte al piano della ricerca. Poi investiremo sulla comunicazione, tirocini formativi per il personale e naturalmente sui dottorati di ricerca e l’acquisto di strumentazione per i progetti con fondi Pnrr".

L’esercizio 2022 si chiude dunque con 180 milioni di euro di costi, in cui la voce maggiore è sempre quella per il personale, pari a 103,3 milioni (il 66,9% della spesa complessiva), di cui 70 milioni per docenti e ricercatori (nel 2021 erano 66 milioni). Aumentato anche il sostegno agli studenti, con servizi costati 34,7 milioni, 4,7 milioni in più rispetto al 2021. Dall’altra parte, le entrate (ricavi operativi) sono state di 192 milioni, con il Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) ministeriale attestatosi su 116,2 milioni. Un altro dato positivo è quello dell’indebitamento con le banche, pari oggi a 26,1 milioni, in diminuzione, che andrà ad esaurirsi nel 2026; gli interessi passivi pesano nel consuntivo 2022 per 1,35 milioni di euro. Infine c’è la consistenza di cassa, la liquidità, che oggi arriva a 78 milioni di euro, erano 22 milioni nel 2017.

"Investiremo sull’edilizia universitaria – aggiunge il direttore generale Emanuele Fidora - più di 30 milioni di euro: insieme al nuovo polo didattico Le Scotte partiranno i lavori di manutenzione e di ampliamento del presidio di San Francesco, la ristrutturazione del Campus del Pionta di Arezzo e il completamento dei lavori alla copertura a San Miniato. A ciò si aggiungerà la creazione di nuovi laboratori condivisi, necessari alla realizzazione dei progetti Pnrr; e tra 2022 e 2023 è prevista l’assunzione di 20 giovani dipendenti amministrativi". Altri dettagli del conto economico sono spiegati dal professor Pasquale Ruggiero, delegato al bilancio: "L’utile è costante negli ultimi anni, sempre sopra ai 9 milioni di euro. Questi risultati, insieme alla liquidità, danno stabilità e consentono all’ateneo di anticipare spese ed investimenti. Un risultato non scontato nel 2022, con spese energetiche aumentate del 400 per cento, da poco più di un milione di euro a 4,3 milioni per luce e gas nel 2022". "L’approvazione del mio primo bilancio consuntivo - conclude il rettore Di Pietra nella sua relazione - assume una rilevanza particolare per due ordini di motivi: perché permette di comprendere lo stato di salute dell’amministrazione e, in secondo luogo, offre la possibilità di orientare l’amministrazione verso il futuro che per questa ci si è immaginati e poter quindi definire in modo maggiormente puntuale le attività ed i processi attraverso cui perseguire le strategie che hanno guidato la redazione del budget 2023 e il mio programma di mandato".