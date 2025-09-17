L’Ateneo assegna la Laurea ad honorem a McCurry

L’Università di Siena conferirà la laurea magistrale ad honorem in ’Antropologia e linguaggi dell’immagine’ a Steve McCurry, una delle personalità più iconiche della fotografia contemporanea e uno straordinario narratore che, attraverso le immagini, ha saputo raccontare e indagare la storia, la cultura e la natura dell’uomo. La cerimonia di conferimento si svolgerà mercoledì 24 settembre alle 11 nell’Aula magna del Rettorato dell’Ateneo senese, in un’anteprima che vedrà nei giorni successivi Steve McCurry atteso protagonista del Siena Awards Photo Festival, il prestigioso festival internazionale di fotografia che si tiene a Siena e che quest’anno è giunto all’undicesima edizione. Dopo il saluto e l’introduzione portati dal Rettore Roberto Di Pietra, il direttore del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, Francesco Marangoni, darà lettura delle motivazioni del riconoscimento. Il professor Fabio Mugnaini, docente di Discipline antropologiche, Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, terrà quindi la Laudatio. Inedita la Lectio Magistralis scelta da McCurry, che terrà un colluio con Biba Giacchetti, fondatrice dell’Agenzia Sudest57. Il titolo è ’La vita dietro L’obiettivo. Una conversazione tra amici sul suo percorso, la fotografia e il futuro / Life behind the lens. A conversation among friends about his journey, photography, and the future’. A conclusione si esibirà il Coro dell’Università di Siena, diretto dalla professoressa Elisabetta Miraldi.