L’associazione ’Su per Colle’ festeggia nove anni

"E’ un grande orgoglio poter dire che questo gruppo è ormai diventato un soggetto politico della città a tutti gli effetti". Il presidente Alberto Galgani, celebra così il nono anniversario della fondazione dell’associazione ‘Su per Colle’, avvenuta il 13 febbraio 2014. "Un soggetto politico che ha subito alti e bassi, ma che c’è sempre stato – continua – e questo non sarebbe possibile senza le straordinarie persone che ne fanno parte e tutti gli amici e simpatizzanti di Colle. L’impegno messo in campo ha sempre avuto come unico scopo il bene della città e così sarà in futuro. Grazie a chi a suo tempo diede il via al progetto e grazie a tutti coloro che vi si sono avvicinati". Dopo aver espresso la lista civica che, solo quattro mesi dopo la fondazione, vinse le elezioni comunali salendo al governo della città con la giunta guidata da Paolo Canocchi, ’Su per Colle’ è attualmente la forza politica di opposizione più rappresentata in consiglio comunale con due consiglieri.