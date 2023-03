L’assessore sulla Rsa di San Miniato "Il Pd è contro l’iniziativa privata"

"Il Pd e tutto il centrosinistra hanno gettato la maschera, l’unico nemico da combattere è l’iniziativa privata anche quando si parla di assistenza alle persone". L’assessore all’urbanistica Michele Capitani, esponente di Fratelli d’Italia, replica alle critiche della candidata sindaca Anna Ferretti sull’avvio del procedimento per costruire una Rsa a San Miniato, nell’area dell’ex tiro a segno tra via Nenni e via Di Vittorio. Critiche riprese ieri anche da Indipendenti e progressisti, che affianca Ferretti nella corsa a Palazzo pubblico. "Siena ha già molti contenitori vuoti da riempire ed è illogico consumare altro suolo solo per la speculazione di qualche privato. La rigenerazione urbana senza consumo di suolo dovrà essere la stella polare per lo sviluppo futuro della città", afferma la lista guidata da Ernesto Campanini. Accuse che Capitani respinge.

"Ferretti ha usato la parola business – afferma l’assessore – utilizzandola per un intervento volto a venire incontro a un’esigenza molto sentita nel territorio. Considerando le difficoltà del pubblico, ben vengano privati che hanno idee imprenditoriali nel campo del welfare, magari questo potrebbe servire ad abbassare i costi delle rette. Oppure il centrosinistra preferisce che le famiglie continuino a spendere tremila euro al mese per i propri cari?".

E la questione più prettamente urbanistica? Perché intervenire in un’area privata, con due strade di accesso non esattamente felici, soprattutto via Di Vittorio in cui nemmeno si scambiano due mezzi? "Come sa bene chiunque – afferma Capitani – intervenire su immobili dismessi presenta spesso problemi enormi per realizzare una struttura del genere, che nascerà in un’area adiacente alle abitazioni già esistenti, collegata con i mezzi pubblici e che avrà tutte le strutture di servizio per ospitare le auto dei dipendenti e dell’utenza". L’edificio avrà tre piani e sarà dotato anche di un ampio parco che, aggiunge Capitani, "potrà essere a disposizione di chiunque, in un’ottica di relazione con il quartiere di San Miniato. Una zona, ricordo, nella quale questa amministrazione ha avviato l’importante realizzazione del nuovo tracciato della strada di accesso e definito l’apertura del parcheggio sotto piazza della Costituzione e la risistemazione della piazza stessa".

Orlando Pacchiani