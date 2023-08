L’assessore regionale Bezzini tuona "Nessun atto ufficiale, avanti con i lavori"

"Nell’informativa del Governo si motiva la rimodulazione dei fondi Pnrr con uno scostamento dei prezzi. Bene, per quanto riguarda la Toscana, si tratta di percentuali minimali, al contrario di Regioni dove invece si raggiunge anche il 66% di differenza". Così l’assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini (nella foto), ieri in piazza Duomo al fianco dei sindaci per manifestare contro la decisione del Governo: "A gennaio in Toscana partiranno 150 cantieri – annuncia –, tutti finanziati con risorse del Pnrr: la lettera arrivata ai Governatori non ha valore di legge, quindi noi andiamo avanti con i lavori finché non arriverà una comunicazione dal valore ufficiale". L’assessore regionale continua: "I progettisti sono già stati pagati, Comuni ed altri enti hanno emanato degli atti, infine si è proceduto ad affidare i lavori. Un esempio è rappresentato dal San Niccolò, dove i lavori sono iniziati ed è stata fatta l’inaugurazione dei cantieri per la realizzazione della nuova casa di comunità: siamo di fronte a una confusione inquietante".

Bezzini non ha dubbi: "Lo spostamento ad altri filoni di finanziamento, annunciato dal Governo, significa che non si tratta più di soldi da dare alle Regioni e che verranno fatti tagli ad altri interventi programmati. In altre parole – è la conclusione – è chiaro che lo scostamento dei costi è un taglio alle case di comunità e agli investimenti sanitari".

C.B.