L’assessore regionale Bezzini sarà oggi a Colle

Un fittissimo calendario di appuntamenti quello organizzato da Cgil, Cisl e Uil per il primo maggio dedicato ai 75 anni della Costituzione italiana. A Colle Val d’Elsa alle celebrazioni prenderà parte anche l’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini che sarà al corteo che parte alle 9.30 davanti al teatro del Popolo per arrivare in piazza Arnolfo dove alle 10,30 ci saranno gli interventi. A Poggibonsi il ritrovo sarà invece alle 9 in piazza Matteotti dove avverrà il comizio conclusivo dopo la sfilata. A San Gimignano appuntamento in piazza Duomo per arrivare all’incontro con i dirigenti sindacali in piazza della Cisterna.

Denso il cartello degli eventi anche ad Abbadia San Salvatore: alle 10.15 partenza del corteo per le vie cittadine con il corpo filarmonico, alle 11.45 comizio di un dirigente sindacale nel piazzale del museo minerario. E a Chianciano Terme il ritrovo si svolgerà davanti alla sorgente Sant’Elena alle 10.50 da qui la sfilata fino a viale Dante. E alle 11.30 conclusione del corteo davanti alla camera del lavoro ed esibizione dell’istituto musicale ’Somma’ di Chianciano Terme. Alle 8,30 distribuzione dei garofani davanti alla Camera del lavoro.

Il primo maggio a Pienza inizia con la colazione davanti alla sede del sindacato mentre alle 9.30 si ritroveranno i trattori per il corteo che sarà alle 10 per le strade del paese con la Filarmonica di Monticchiello. Alle 11.30 ai giardini i discorsi, quindi agli Orti del Piccolomini verrà piantato un ’Melograno per la vita’ in ricordo di tutte le stragi dei migranti. Nel pomeriggio i festeggiamenti proseguiranno al centro Auser con una merenda alle 17,30 e dalle 21 si balla. Anche a Sinalunga oggi alle 9.30 si ritroveranno i trattori in piazza della Repubblica dove alle 10.15 partirà al sfilata. Quindi alle 10.45 il corteo con la Filarmonica ’Pinsuti’ e alle 11.15 il comizio conclusivo.