L’assessore . Giordano: "Dati rassicuranti"

Le scuole di specializzazione sanitarie di Siena tornano a far discutere. "I dati forniti dall’Università descrivono un quadro abbastanza rassicurante, anche se la situazione di dettaglio potremo averla al termine delle immatricolazioni e dopo l’accreditamento", ha garantito Giuseppe Giordano (foto), assessore comunale alla Sanità in risposta a un’interrogazione di FdI e Sena Civitas. Sotto la lente, le iscrizioni alle scuole dell’area sanitaria e la sussistenza dei requisiti di accreditamento per il nuovo anno accademico. "Il quadro delle iscrizioni risente di una situazione a livello nazionale, visto che negli anni del covid il numero degli immatricolati è cresciuto significativamente, salvo poi tornare ai livelli pre pandemia – ha detto l’assessore –. Quest’anno sono state regolarizzate 138 immatricolazioni e altre 3 sono in corso, dati in linea con i 140 immatricolati del pre covid, e gli scorrimenti saranno aperti per altre settimane". Sotto accusa il ‘decreto Calabria’ del 2018: "L’atto ha innescato un fenomeno di trasferimento degli specializzandi, che non aiuta le sedi lontane dalle grandi città – ha dichiarato Giordano –. Negli ultimi tre anni, a fronte di 10 trasferimenti in entrata, ce ne sono stati 32 in uscita. Per alcune discipline c’è una sostanziale tenuta, mentre in altre è evidente un calo che speriamo di recuperare". Per i requisiti di docenza e i volumi assistenziali richiesti, "sono rispettati per tutte le scuole accreditate anche per il prossimo anno, in previsione dell’apertura della banca dati in marzo – ha chiuso Giordano –. Si prevede il prossimo anno l’attivazione di un’altra scuola di specializzazione in malattie infettive".

Eleonora Rosi