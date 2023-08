L’assessore Giordano a Bernalda per la festa di San Bernardino

1 L’assessore Giuseppe Giordano, per il Comune di Siena, in visita alla città di Bernalda, in Basilicata, in occasione della Festa del patrono, San Bernardino da Siena. Giordano è stato accompagnato dal gonfalone del Comune, dai rappresentanti della Polizia Municipale Matteo Cappelletti e Giuseppe Fontana e dal gonfaloniere Paolo Agricoli. Bernalda è gemellata con Siena dal 1980.