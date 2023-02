L’assessore Capitani illustra il Piano strutturale

Inizia questo pomeriggio a palazzo Patrizi, alle 17.30, il cammino del nuovo strumento urbanistico principe del Comune. Si chiama ’Visioni di città per il Piano strutturale di Siena’ l’iniziativa voluta dall’assessore Michele Capitani (foto), che introdurrà l’appuntamento dopo i saluti del sindaco Luigi De Mossi, seguito dagli interventi di Paolo Giuliani, responsabile unico del procedimento, su "Il lavoro degli uffici tecnici", e di Giulia Maraviglia e Cristian Paradossi di Sociolab, "Visioni di città: il percorso di partecipazione per il Piano strutturale di Siena". Proprio da qui parte Capitani, dal dibattito che sarà seguito da altri quattro incontri (tre nei quartieri, uno nel centro storico). "Abbiamo al nostro fianco una società di prim’ordine come Sociolab – spiega Capitani – perché ritengo necessaria un’elevata partecipazione a questi incontri. Riflettere insieme a tutti i portatori di interesse, cittadini, categorie, associazioni, mondo delle Contrade, è fondamentale per costruire un buon Piano". Nella sua relazione introduttiva, Capitani lancerà alcuni temi: dalla vivibilità del centro storico, alla questione parcheggi scambiatori-trasporto pubblico locale, dall’ampliamento dei servizi nelle periferie al grande progetto del Parco delle mura. "È il momento in cui la politica deve mettersi in ascolto – afferma Capitani – per questo interverrò nella prima iniziativa poi non lo farò negli incontri successivi, perché il dibattito deve svolgersi liberamente senza che l’assessore in questa fase assuma un ruolo di indirizzo". La seconda parte dell’incontro di oggi sarà dedicata a "I temi del Piano strutturale e lo sguardo degli esperti. Parleranno il sociologo Massimiliano Colombi, l’architetta Simona Ricchio, l’economista Marco Marcatili.