L’Asl in viale Sardegna. Il contributo del Comune

Il Comune di Siena accoglie con favore i passi in avanti compiuti dall’Asl Sud Est per la trasformazione dell’edificio di viale Sardegna della Provincia in struttura socio-sanitaria: l’Azienda sanitaria ha infatti pubblicato l’atto, firmato dal direttore generale Antonio D’Urso, che indice una procedura di gara per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e direzione lavori del Lotto 1 dell’intervento denominato ’Casa della Comunità e Distretto Viale Sardegna – Siena’.

La procedura attuale poggia sull’accordo interistituzionale, firmato il 9 agosto scorso, che prevede una ’triangolazione’ di interventi, con modifica delle previsioni urbanistiche sugli immobili di viale Sardegna (originariamente destinato a sede della Provincia), viale Cavour (ex caserma dei Vigili del Fuoco) e Pian d’Ovile (ambulatori Asl). "Finalmente – sottolinea il vicesindaco e assessore all’urbanistica Michele Capitani – le istituzioni stanno dando un futuro a un immobile da anni sospeso fra varie ipotesi di utilizzo. Gli strumenti a disposizione del Comune, in particolare il Piano Operativo, ci permettono di snellire le procedure e consentire una più rapida variazione di destinazione d’uso quando è necessario. Non appena è stato sottoscritto l’accordo per l’edificio di viale Sardegna, ci siamo messi a disposizione e abbiamo garantito risposte rapide ed efficaci".

L’articolo 15 del Piano Operativo del Comune, infatti, stabilisce che "il passaggio dall’una all’altra delle sottocategorie della categoria principale ‘spazi, attrezzature e servizi di interesse pubblico’ è ammesso senza comportare variante al Piano Operativo". La trasformazione della destinazione degli immobili, pertanto, può avvenire con esigui adempimenti burocratici.

"Al momento della presentazione del progetto definitivo da parte dell’Asl – conclude il vicesindaco – l’amministrazione comunale dovrà verificare che siano soddisfatti i requisiti sulle dotazioni di parcheggi. Sarà prioritario poi per il Comune interagire con Autolinee Toscane per potenziare il trasporto pubblico locale nei pressi del poliambulatorio".

Nell’immobile di viale Sardegna sarà ospitata la Casa di Comunità Hub (Centrale operativa) di Siena, con trasferimento dei servizi attualmente inm Pian d’Ovile, più gli ambulatori della continuità assistenziale, dei medici di medicina generale e pediatri.