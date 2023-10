L’artista Sinta Tantra in mostra a Londra. C’è pure il libro sul Palio

Un libro sul Palio a Londra alla mostra di Sinta Tantra. Fino al 20 dicembre l’artista balinese Sinta Tantra sarà protagonista della mostra personale intitolata ’Shrines of Gaiety’ (Santuari della Gioia) curata dalla prestigiosa Kristin Hjellegjerde Gallery nel suo spazio di Tower Bridge. Non manca la pubblicazione sui drappelloni curata da Diego Consales e il suo libro ’In Hoc Palio Vinces’ di Edizioni Extempora, il volume che narra le esperienze paliesche dei pittori dei drappelloni di questo secolo e racconta dell’unica opera che non potrà esporre: il Palio da lei dipinto per la carriera dell’agosto 2017 e custodito dall’Onda.