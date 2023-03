L’artista Marco Lodola dona a Siena l’opera luminosa Pegaso Al lavoro sulla collocazione

L’artista Marco Lodola dona a Siena l’opera luminosa Pegaso realizzata per la mostra ’Dame cavalieri e nobili destrieri’ ed esposta in piazza Il Campo. Un cavallo alato nel momento in cui da terra si innalza in galoppo, in un’esplosione di colori pop. La mitologia narra che Pegaso fu addomesticato con le briglie d’oro di Atena e volò verso l’Olimpo, per poi trasformarsi nella luminosa costellazione che porta il suo nome. "Un dono prezioso alla nostra città – spiega l’assessore alla cultura Pasquale Colella –. Stiamo lavorando per un’adeguata collocazione dell’opera con la Soprintendenza".