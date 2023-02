L’artista Capezzuoli impegnato nel centro storico

Paolo Capezzuoli è artista poggibonsese da tempo cittadino del mondo, grazie alle sue installazioni molto apprezzate in diversi Paesi. Noto con l’appellativo Zero-T, Capezzuoli manifesta la propria creatività attraverso la pittura, la fotografia e altre forme di espressione, lasciando nel corso del tempo la sua impronta di visual artist anche nel luogo in cui è nato nel 1968. In questi giorni Zero-T è protagonista nel centro storico di Poggibonsi: sono in programma interventi di pittura stradale in via Gallurì e installazioni d’arte presso il locale Olivia Bistrot, la libreria ristorante che si trova nel cuore antico della città, con sede proprio in via Gallurì. Eventi in calendario anche nelle giornate di oggi e domani, presso Olivia Bistrot, nella fascia oraria che va dalle 15 alle 20. Un articolato e senza dubbio interessante programma di interventi artistici da parte di Zero-T, nell’arco di un intero fine settimana. Tutto si svolge con il patrocinio del Comune di Poggibonsi, ente che ha riconosciuto l’appuntamento in corso come iniziativa meritevole e in grado di rappresentare un veicolo culturale e formativo.