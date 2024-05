L’arte porta la sostenibilità a scuola. Pelli, ’Giardino in arte’ a Campiglia

L’artista Sebastiano Pelli con Antimatter_stone arriva nella scuola elementare di Campiglia per il progetto ’Giardino in arte’. Un’operazione collettiva nel segno simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto in collaborazione con dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’arte contemporanea, Cittadellarte Fondazione Pistoletto. Continua, così, il viaggio del progetto itinerante Antimatter_stone in tour, che dopo essere partito dalla 79^ Mostra del cinema di Venezia al Lido di Venezia, ha toccato Cantù, Bologna, Firenze, Roma e Acri, arriva a Colle. "Si tratta di una scultura a grande impatto sociale: materia che potenzialmente si trasforma in antimateria – afferma Pelli – Energia per un nuovo mondo: partecipato, responsabile e sostenibile".

Un’occasione preziosa per tutti gli alunni di condividere un’azione significativa in difesa dell’ambiente nel tempo presente. Inoltre, una grande opportunità per condividere e promuovere la sostenibilità ambientale, l’utilizzo consapevole dei materiali, il loro riuso e riciclo.

Tutti gli alunni della scuola hanno prima preso parte ai workshop organizzati da Paola Zanini e Francesco Saverio Teruzzi, dove i bambini hanno lavorato non solo sui concetti di ecosostenibilità ma anche sulla capacità dell’arte contemporanea di muovere, promuovere o semplicemente portare alla luce temi dell’attualità. In questa ottica si è svolta la performance partecipata, dove i bambini, le insegnanti, la dirigente scolastica Martinucci e l’assessora all’istruzione e scuola Serena Cortecci, sono stati chiamati ad animare la scultura di Pelli, inserendo ognuno un rifiuto di plastica non riciclabile.