Lars Rock tra musica e iniziative

Secondo giorno di musica al Lars Rock Fest di Chiusi. Oggi si alterneranno sul palco dei Giardini pubblici (a ingresso libero) Scrounge alle 21.20, Molly alle 22.10 e il clou della giornata con l’iconica band tedesca dei Notwist alle 23. Nel pomeriggio dalle 17 ci saranno anche Open Book, l’editoria nelle sue forme indipendenti, il Mercatino del Disco, il Lars Rock Market, le mostre Tinals – This Is Not a Love Song, la musica che flirta con l’illustrazione e il fumetto, Simpatia per il Diavolo, esposizione nell’area del festival e in tutta Chiusi di poster, Behind the Glass, gallery artistica nelle vetrine del Centro commerciale naturale di Chiusi a cura di Becoming X, Fun! Workshop di performance parkour a cura di Tired Movers – Nuova accademia degli arrischianti, Pocio IA Graffiti Live Painting e altro.