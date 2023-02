Lars Rock, dieci anni a tutto volume

Sarà un decennale a tutto volume. Il Lars Rock Fest compie dieci anni e per l’edizione della prossima estate ha già definito le date. I giorni della manifestazione saranno dal 7 al 9 luglio e il cantiere per la programmazione degli eventi è già aperto, tanto che nelle prossime settimane arriveranno i primi nomi degli ospiti che saliranno sul palco dei Giardini Pubblici. Chiusi tornerà quindi punto di riferimento della scena indipendente internazionale, con concerti rock e iniziative culturali trasversali, per un’edizione che rappresenta sicuramente un traguardo importante e che quindi si annuncia davvero straordinaria. Un festival unico nel suo genere, rimasto sempre gratuito e orientato alla scena della musica indipendente, da quando nel 2012 nacque grazie all’impegno dell’associazione culturale e artistica Gruppo Effetti Collaterali.

In questi dieci anni i nomi che si sono esibiti sul palco della manifestazione k parlano da soli, artisti del calibro di Wire, Gang of Four, The Pop Group, Public Service Broadcasting, Japandroids, Unknown Mortal Orchestra, Protomartyr, Cloud Nothings, METZ, Wolfmother, The Tallest Man on Earth, Algiers, Nothing, Porridge Radio e faust.

"La musica è il cuore del Lars Rock Fest – dichiara Eleonora Billi, presidente del Gruppo Effetti Collaterali – un festival che la critica definisce ‘di ricerca musicale’ e che il suo pubblico apprezza anche per il clima familiare che trasmette. Credo che fosse proprio questo l’obiettivo dei fondatori e delle fondatrici, ovvero divulgare cultura attraverso il potere della musica in un contesto inclusivo dove si possa stare davvero bene. Fondamentale è la stretta collaborazione attiva da parte dell’amministrazione comunale".

"Non possiamo che essere orgogliosi del grande lavoro svolto nel tempo – afferma il sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini – per questo festival arrivato quest’anno alla decima edizione, traguardo importante che dimostra come l’evento sia ormai diventato un punto di riferimento nel panorama musicale e artistico indipendente, grazie a un grande lavoro di squadra. Non mancherà il nostro supporto a sostegno della cultura giovanile per una tre giorni di rock e cultura in grado di promuovere il nome del nostro paese".

Non solo musica. Già confermata infatti l’impostazione della manifestazione che nei tre giorni di festival propone, sempre a ingresso gratuito, una serie di eventi collaterali stimolanti e creativi, adatti ad ogni età, grazie anche al contributo di oltre centocinquanta volontari, provenienti da Chiusi e dintorni.

Riccardo Bruni