L’arresto Vede la polizia e sterza Nell’auto quasi mezzo chilo di coca

Game over: la sua corsa è finita al casello dell’A1 a Bettolle grazie all’occhio lungo di una pattuglia della Stradale.

Un ventiquattrenne di origini albanesi è stato infatti

arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La svolta repentina della Mercedes grigia a bordo della quale viaggiava lo straniero, in uscita dal casello autostradale Valdichiana, non era proprio piaciuta alla pattuglia della Polstrada di Montepulciano, che, pertanto, l’ha fermata per un controllo.

Il giovane di nazionalità albanese, da tempo residente a Foligno, che era alla guida ha riferito agli agenti di essere partito da Milano, reduce dalla visita ad un parente, per tornare alla sua abitazione.

I poliziotti, insospettiti dal fatto che all’interno della macchina non vi fosse alcun bagaglio o effetto personale da far presupporre un pernottamento fuori casa, oltre che dallo stato di agitazione apparentemente ingiustificabile dell’uomo, hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito sul veicolo.

La perquisizione ha, infatti, dato ragione all’intuito degli agenti, che hanno scoperto nel portabagagli, all’interno dello spazio riservato al materiale di soccorso, una busta contenente una sostanza solida di colore bianco che, analizzata presso il laboratorio di Polizia Scientifica della Questura di Siena, risultava essere cocaina, del peso di quasi mezzo chilo.

Il giovane è stato, pertanto arrestato e portato al carcere Santo Spirito di Siena, a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la droga rinvenuta e l’auto Mercedes sono state sequestrate.