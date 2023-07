L’Aquila punta al migliore: Tittia Lorenzini: "L’Assunta? Complicata"

di Laura Valdesi

SIENA

"Il Palio che verrà? Sarà maggiormente complicato di Provenzano, almeno ad ora è di più difficile lettura. Poi si scioglierà tutto il 13 mattina. E non credo che assisteremo alla mossa di luglio con nove cavalli belli dritti. Sarà, come dire, più movimentato". Così si prefigura la Carriera dell’Assunta il capitano dell’Aquila Marco Lorenzini che giovedì sera ha fatto un passaggio in assemblea sul Palio del 2 luglio con i suoi contradaioli.

Veranu, che adesso correrà il palio di Bientina, ha un po’ deluso?

"Sono rimasto perplesso perché, visto in altri contesti, qualche nota positiva l’aveva espressa. Ma come sempre si dice in Piazza è tutto diverso. Eravamo coscienti, dopo l’assegnazione, che il nostro Palio finiva lì. E non solo quello dell’Aquila. Se si guarda il filmato della corsa vedi in sostanza due Contrade, specie dopo il primo Casato. E’ stato un palio che ha lasciato l’amaro in bocca non soltanto a noi. E per quanto ci possano essere tutte le giustificazioni, dispiace sempre. Comprendo la delusione dei dirigenti e dei contradaioli, nel nostro caso dopo 4 anni che non corri".

Quali cavalli di luglio rivedremo ad agosto?

"Non sarà semplice, ho sentito tante voci su possibili nomi in forse, non disponibili. Bisognerà dunque vedere quale sarà la strategia delle Contrade sui soggetti di punta".

Potrebbe rientrare Tale e quale?

"Sì, potrebbero esserci tutti e nessuno. Ancora è presto".

Anda e Bola può battere Violenta?

"Non lo so, è rimasto sacrificato dalla posizione di rincorsa. Mi sarebbe piaciuto vederlo meglio. Resta il dubbio sull’effettivo valore di Anda e Bola ma anche di Abbasantesa".

Con Scangeo buon rapporto?

"Certo. Sicuramente in questo Palio non ci ha entusiasmato ma credo che potesse fare poco di più con il cavallo".

L’Aquila riparte da Tittia?

"Puntiamo a montare il migliore possibile, quindi Giovanni. Ma anche gli altri fantini più importanti. Con Scompiglio c’è un buon rapporto, con Gingillo e Brigante".

Tittia può vincere ancora?

"Direi proprio di sì. E’ nel fiore degli anni, mentalmente ipermotivato. Poi, cosa che non guasta, fortunato nelle situazioni. Se alla bravura e alla cattiveria agonistica si unisce anche la buona sorte diventa ancora più forte".

L’Aquila però ha la rivale.

"Per quello che ho visto Tittia va a cercare il cavallo in cui crede. Se finisce in Contrade senza nemica non gli si può fare una colpa. L’ultima volta che Tittia ha messo il nostro giubbetto c’era la Pantera in Piazza".

Sorpreso che Ares abbia lasciato il Palio?

"Gli va riconosciuto che è un ragazzo serio, intelligente. Tanto di cappello se uno ha l’onestà intellettuale di riconoscere che qualcosa non va, prima di prendere in giro le Contrade. Non tutti lo fanno"

Quante polemiche sulla scelta dei cavalli a luglio: capitani nel mirino.

"Se la maggioranza ha deciso così, non mi permetto di giudicare. Nel senso che ciascuno ha le proprie motivazioni e sono tutte rispettabili. Rispetto: ecco bisognerebbe che ce l’avessero un po’ tutti. Ma sono d’accordo che con questa scelta il 29 mattina è finito il Palio".