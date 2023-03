L’appello "Mia figlia è stata sfrattata Ha un lavoro ma non trova alloggio"

"Siamo entrambi invalidi e malati, io e mio marito. Dormiamo sul divano, ho lasciato la camera alla figlia che è stata sfrattata. Sono disperata". Lacrime rigano il volto di V.K., una donna straniera che abita però a Siena da una vita. Si è rivolta a La Nazione perché, dopo aver bussato a tante porte, sebbene accolta e sempre ascoltata, nessuno è riuscito ad aiutarla. "Ho bisogno di una casa o una stanza per mia figlia – inizia il racconto, intervallato dal pianto –; aveva un’abitazione in affitto, pagava regolarmente perché ha un lavoro, fa le pulizie all’ospedale ma la proprietà doveva svolgere delle opere all’interno. In una parola, adesso abita da me". L’intervento di un legale ha consentito di allungare di alcuni mesi l’uscita dall’alloggio. Ma la ’caccia’ a quattro mura, alla figlia basta anche un piccolo spazio, non ha dato esito. "Mi sono rivolta alle agenzie (foto d’archivio), ai siti, alle persone che conosco a Taverne, alla Corte dei miracoli e anche alla Caritas, al Sunia. Ho anche presentato la domanda per una casa d’emergenza ma – dice la donna – serve tempo. Mi ha ricevuto l’assessore Francesca Appolloni che è stata molto gentile. Però così non si può andare avanti. Siamo malati e dormire a lungo sul divano non si può. Piango e basta. Vi prego, lanciate il mio appello".

Laura Valdesi