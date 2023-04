L’appello in Piazza di De Mossi "Continuità con il mio mandato"

Cinque anni e qualche mese fa lanciò la sua candidatura dalla porta del Duomo nuovo, in via Monna Agnese. Stavolta, per ribadire la sua presenza nella campagna elettorale, ha scelto piazza del Campo e più precisamente il luogo dove si ricordano le predicazioni di San Bernardino, al Gavinone. "Sono qui da cittadino – ha precisato – convinto che quella di Massimo Castagnini sia la scelta migliore per il futuro della sua città, per le qualità manageriali che ha mostrato nella sua vita nel settore privato e negli ultimi cinque anni anche alla guida di una società pubblica".

Una scelta, aggiunge De Mossi, che va "nella direzione di proseguire nell’amministrazione della città e dare un senso a tutto quello che abbiamo fatto. Avrei voluto tenere insieme la maggioranza, ma qualcuno è stato colto da vertigini dopo le politiche. Non siamo stati noi a spaccare la maggioranza".

Ed è qui il vero senso dell’uscita di De Mossi: marcare la continuità con l’attuale amministrazione, quella che nel 2018 ha segnato una svolta oggettiva nella storia politica della città. Far passare il messaggio che chi vuole proseguire con l’esperienza, è Castagnini che deve votare e non la coalizione di centrodestra.

"Abbiamo ottenuto grandi risultati – ha aggiunto De Mossi – e infatti non abbiamo avuto critiche su nulla per i lavori fatti e le scelte amministrative, ma solo la necessità di avere potere e ruoli da parte di altri". E quindi, "dobbiamo proseguire su questa strada, pena il tornare indietro di questa città e perdere tutte le opportunità che abbiamo creato. L’unica occasione per evitare tutto ciò è votare Massimo Castagnini".

O.P.