L’appello di due ragazze "Aiutateci a trovare casa" Sospetto discriminazione

"Vogliamo creare i presupposti per una vita insieme, in una sistemazione che ci permetta di raggiungere il posto di lavoro, che non intendiamo perdere". È in sintesi l’appello di una coppia di giovani donne in Valdelsa. Due persone che si amano e che hanno in animo di avviare una convivenza. Problemi di ordine familiare, spiegano, non consentono loro una collocazione anche temporanea all’interno dei rispettivi nuclei di origine. E non è ancora maturata la possibilità di un appartamento. "Così ci siamo ritrovate senza un tetto – raccontano – al punto che da alcune notti siamo costrette a dormire fuori e non sappiamo più come fare. Un vero dramma, per noi". Non è stavolta una vicenda legata a serie difficoltà economiche o per esempio a una morosità negli affitti, con il conseguente sfratto e i successivi ostacoli nel reperire un alloggio. È qualcosa di diverso ma non meno grave, ad ascoltare quanto descritto dalla coppia, sui trent’anni. Questioni di carattere familiare, situazioni che confinano con l’emarginazione. Forse perfino discriminazioni? "A volte ci viene di pensarlo. Però vogliamo andare avanti nella nostra idea di vita insieme. Non sembri un paradosso: un lavoro lo abbiamo, un piccolo appartamento potremmo permettercelo". Tempo fa le due giovani si sono rivolte ai servizi sociali. "Per circa un paio di settimane ci hanno pagato l’ospitalità in strutture della zona. Poi abbiamo bussato alle porte di amici, parenti. Contiamo per fortuna su una valida rete di contatti, ma ognuna delle persone, pur con tutta la buona volontà, ha giustamente le sue esigenze. E d’altro canto non possiamo restare a lungo nella precarietà. Soprattutto vorremmo che gli organi preposti a questo tipo di aiuto, ci venissero incontro. Aspettiamo ulteriori risposte dai servizi sociali". Proprio nessuna prospettiva al momento? "Ci hanno indicato delle soluzioni, ma in luoghi, secondo noi, non idonei alle nostre necessità negli spostamenti – dicono – perché non possediamo un mezzo e a volte dobbiamo entrare al lavoro in orari, anche le 4,30 e le 5, non sempre coperti dai servizi pubblici. All’occupazione teniamo molto e non vorremmo perderla. Per questo sarebbe importante essere agevolate da tale profilo".

Paolo Bartalini