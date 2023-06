L’appello delle imprese ai vertici del Biotecnopolo

Una nota sintetica, siglata dalle aziende più importanti nel settore delle Scienze della vita, in linea con quanto ribadisce da tempo il segretario della Cgil Fabio Seggiani. Ma diventa più cogente perché arriva pochi giorni dopo le lezioni di Anthony Fauci e, soprattutto, di Rino Rappuoli, all’Università in occasione delle lauree honoris causa.

"Le aziende del territorio senese Diesse Diagnostica Senese, KW, Philogen e Vismederi, che impiegano oltre 600 persone e rappresentano un distretto innovativo italiano, sono felici dell’imminente avvio delle attività operative della Fondazione Biotecnopolo. Le aziende ritengono però che gli obbiettivi del Biotecnopolo - è il punto centrale del comunicato - non si possano limitare alla sola ricerca nel campo dei vaccini ma che anche altre aree (quali la farmaceutica, la diagnostica e la formazione, in modo più ampio di quanto originariamente previsto) debbano assumere uguale rilevanza, in quanto componenti essenziali nella lotta alle malattie infettive e non". E’ il punto più debole della richiesta, visto che si parla di un centro antipandemico nazionale.

"Le aziende ricordano - continua la nota - che la ricerca biomedica applicata di qualità, che ambisca a fornire un beneficio tangibile per la salute dei pazienti, non può prescindere dalla collaborazione con l’industria: da questo rapporto virtuoso potrà nascere indotto ed occupazione. Le imprese del territorio auspicano che i nuovi amministratori marchino una discontinuità rispetto alle linee programmatiche e organizzative del Biotecnopolo, indicate dal precedente Governo.

A tale proposito Diesse, KW, Philogen e Vismederi annunciano di aver dato mandato a una primaria società di consulenza di preparare una mappatura delle infrastrutture, delle competenze e delle risorse dell’industria del territorio senese, al fine di evitare costose duplicazioni e affinché esse siano finalmente viste come importante risorsa oltre che come interlocutore della Fondazione Biotecnopolo".

E’ un invito ai vertici del Biotecnopolo a cercare il dialogo con le imprese. Ma sembrano diversi i punti di partenza.