L’appello del questore "Denunce raddoppiate"

"Bisogna cominciare a fare quadrato intorno al problema dei minori perché i dati che stanno emergendo fanno capire che esiste una deriva da correggere", interviene il questore Pietro Milone allargando lo sguardo al pianeta giovanissimi dopo la denuncia di un minorenne senese per il pugno sferrato ad un poliziotto. "Non può essere solo un problema delegato alle forze di polizia che prevengono fino ad un certo punto, perché quando si reprime si è già fallito. Sollevo il tema – prosegue Milone – perché mi sono accorto che, rispetto al periodo luglio-dicembre 2022 in cui avevamo denunciato in totale 9 minori, nel primo semestre del 2023 ne sono stati segnalati 21 all’autorità giudiziaria. Quindi più che raddoppiati. E di questi 17 sono stati denunciati a Siena, 3 a Poggibonsi e uno a Chiusi. Ho cominciato, come avete visto, anche ad adottare il cosiddetto daspo ’Willy’ (prende il nome dal 21enne pestato a morte a Colleferro, ndr), emesso per la prima volta in assoluto nella nostra provincia. E se la situazione non migliora continuerò su questa strada, utilizzando tale misura di prevenzione naturalmente quando ci saranno i presupposti. Ma, ripeto, occorre fare tutti una riflessione".

Milone rivendica l’importanza del progetto nelle scuole ’Cresci consapevole’ che ha avuto grande successo con gli studenti. E che la questura replicherà quest’anno, anche alla luce dei dati anzidetti, per parlare di legalità sotto vari profili. Coinvolgendo il mondo dello sport, gli psicologi dell’Asl e le varie componenti della polizia che possono spiegare ai ragazzi come scegliere la strada giusta evitando di sbagliare.

Il problema maggiore, stando appunto alle denunce, riguarda in primis il capoluogo. Di qui "l’appello a tutti gli attori della sicurezza, educatori e famiglie comprese, affinché ogni componente della comunità, ciascuna secondo il proprio ruolo, concentri l’attenzione sui giovani. Perché quando arriviamo noi a denunciare abbiamo perso un po’ tutti", osserva MIlone. I reati? Si spazia dagli stupefacenti ai furtarelli, alle risse, a quelli contro il patrimonio. "Già togliere il cellulare ad un altro ragazzo oppure il portafoglio restituendolo senza denaro è una rapina. Più fenomeni di violenza aggregativa, le piccole gang: cose che devono far capire che evidentemente le azioni poste in essere finora non bastano – dice il questore – ; non possiamo dire inoltre che questi fenomeni sono legati a stranieri di seconda generazione, ci sono anche senesi. E qualcuno, è capitato di recente per un possesso di stupefacenti, neppure modesto, figlio di professionisti. E’ un momento nel quale i giovani si sentono onnipotenti da un lato e poco controllati dall’altro".

