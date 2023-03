L’appello dei residenti per l’Elsa Pneumatici interrati sugli argini "Il fiume cosi è in pericolo"

Vecchi pneumatici scoperti lungo gli argini del fiume Elsa a Poggibonsi. Erano stati sotterrati da qualcuno, chissà da chi e quando, nel terrapieno degli argini stessi e ora sono ‘riemersi’ al termine di una delle periodiche operazioni di pulizia effettuate nella zona a beneficio della salvaguardia degli ambienti fluviali. Siamo a Poggibonsi in via Giosuè Carducci, in particolare tra l’inizio del Camminamento dei Cento Passi e gli impianti sportivi della Us Virtus che hanno sede in via dei Cipressi (dove comincia anche il percorso della pista ciclopedonale del vecchio tracciato della linea ferroviaria per Colle di Val d’Elsa).

Ma non basta, non c’è soltanto questo aspetto da tenere in considerazione, ad ascoltare il racconto di quanti hanno deciso di sollevare il caso tramite le nostre pagine. Spiegano infatti: "Nella medesima superficie, si notano anche materiali vari abbandonati – e tra questi delle parti di lamiere, reti, onduline - in procinto di finire nel corso d’acqua che attraversa in quel punto Poggibonsi, quasi all’intersezione con via San Gimignano".

Uno scenario, così descritto, su cui si sono soffermati in questi giorni alcuni abitanti del quartiere, che si sono rivolti a La Nazione per evidenziare una situazione, da loro definita tutt’altro che decorosa e originata da comportamenti poco civili, proprio vicino alle sponde dell’Elsa e dell’omonima via di Poggibonsi. "Si assiste a nostro parere a un problema duplice, relativo sia al degrado che alla sicurezza in materia di tutela ambientale nella zona interessata – affermano le persone che hanno preso in esame il particolare quadro a Poggibonsi, interpellando poi il nostro giornale – lungo un tratto di circa duecento metri per giunta non distante dal centro storico di Poggibonsi. E’ possibile - chiedono - che non si possa fare niente per riportare l’area in questione entro i confini della decenza?".

Fin qui, dunque, le segnalazioni e le rimostranze della gente, in attesa di una soluzione al problema attraverso il ripristino delle normali condizioni di vivibilità in corrispondenza degli argini del fiume divenuti oggetto di episodi di abbandoni non autorizzati di materiali.

Paolo Bartalini