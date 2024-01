L’appello dei medici di Nottola: "Risposte o sarà mobilitazione"

Trenta giorni, per veder arrivare risposte concrete alle questioni messe sul tappeto già dal 2022 o almeno segnali di soluzione delle problematiche più urgenti. Poi, in mancanza di riscontri, i medici dell’Ospedale di Nottola proclameranno lo stato di agitazione. È quanto è emerso dall’affollata assemblea sindacale convocata ieri da Anaoo-Assomed nel presidio sanitario della Valdichiana e aperta alla partecipazione di tutti, cittadini inclusi. Il mese di tempo indicato dai professionisti non è una scadenza ma viene definito ’pausa’, il che vuol dire che i medici avrebbero già motivazioni sufficienti per avviare azioni di protesta ma, come è stato detto, preferiscono riporre ancora fiducia nelle rassicurazioni ricevute dalla Regione Toscana e dalla Asl Toscana sudest.

Che il tema sia ’caldo’ lo ha dimostrato la presenza dell’assessore alla salute Simone Bezzini, tornato all’ospedale di Montepulciano ad appena cinque giorni dal confronto con gli stessi professionisti, a cui partecipò anche il Direttore generale della Asl, Antonio D’Urso, e ad un successivo incontro con gli amministratori locali. Il nuovo ’round’ si è peraltro consumato in un clima disteso, all’insegna - almeno apparente - della collaborazione e della comprensione reciproca, anche se non sono mancate espressioni forti con cui i medici hanno descritto le proprie preoccupazioni sul futuro di Nottola. "La qualità del presidio ospedaliero è stata riconosciuta da Regione e Asl – ha detto Francesco Carbone, segretario aziendale della sigla sindacale – ed è certificata in maniera oggettiva dall’annuale indagine MeS: tutti gli obiettivi vengono raggiunti, ma in una condizione di forte disagio lavorativo dovuto alle carenze di organico, critiche in molte reparti, nonché dalla mancanza di prospettive professionali valorizzanti".

Al centro della questione restano dunque la possibilità di offrire ristoro del disagio lavorativo e la necessità di rendere attrattivo professionalmente, con percorsi ad hoc, il presidio e il territorio. Bezzini ha confermato l’opinione che Nottola è un ospedale che funziona bene grazie al grande sacrificio degli operatori e, pur con grande cautela, ha aperto uno spiraglio alla sperimentazione, entro 4 o 5 settimane, dei concorsi ’dedicati’ ai territori meno attrattivi. Potrebbe essere il segnale in grado di fermare l’annunciata agitazione dei camici bianchi.