L’appello Biotecnopolo "Ora il tavolo sul Distretto"

"La storia scientifica di Siena ci indica la strada e trovo inspiegabile il disinteresse generale a mettersi intorno ad un tavolo per confrontarsi su come costruire su tali basi il futuro". Il segretario provinciale della Cgil, Fabio Seggiani torna a tuonare sulla questione del biotecnopolo. Il suo messaggio: parlare e programmare il distretto industriale che il sindacato si auspica possa sorgere intorno al polo. "Prendendo spunto dalle recenti dichiarazioni del senatore Silvio Franceschelli – spiega – che lanciano un sasso nello stagno del silenzio sulle biotecnologie a Siena ritorno con piacere sul tema. Non si contano più i tentativi, vani, che la nostra organizzazione sindacale ha fatto per stimolare una discussione seria e approfondita su quella che riteniamo sia la vera sfida per istituzioni e parti sociali al fine di dare un futuro occupazionale di qualità al territorio con un occhio di riguardo verso le nuove generazioni".

Da qui l’appello: costruire un sistema formativo intorno al biotecnopolo che possa nutrire la città e sprigionare lavoro. "Un sistema formativo, di ricerca, di servizi, di reti d’impresa, di infrastrutture, di spazi industriali attrattivi: in poche parole il Distretto industriale delle scienze della vita e delle biotecnologie. Solo così il futuro biotecnopolo sarà un valore aggiunto per il territorio, altrimenti il rischio è che le sue ricadute sull’economia senese siano marginali rispetto al potenziale che potrebbe innescare". L’analisi di Seggiani prosegue: "L’impoverimento non solo economico della città è evidente, tanti sono i dati che lo certificano a partire dalla diminuzione dei redditi da lavoro medi, dalla chiusura di decine di esercizi commerciali e dall’impennata dei pasti richiesti alla Caritas e delle notifiche di sfratto. Il nostro dovere è quello di intervenire sulle problematiche dell’oggi, che sono tante, ma anche di avere un’idea per uscire da questo lento declino". Il segretario generale della Cgil senese rilancia così l’invito a un confronto urgente.

"Per confrontarsi su come costruire su tali basi il futuro fatto di opportunità occupazionali di alto profilo attrattive per i giovani, che invece già da tempo guardano ad altre latitudini, ma anche di possibilità per chi il lavoro lo ha perso in questi anni difficili: un’occasione unica per legare appunto formazione, ricerca e industrializzazione in un quadro eterogeneo di generazioni e professionalità. Se qualcuno pensa che stando ‘coperto’ possa ‘portare a casa’ più di altri credo che faccia un errore, se altri credono che questa discussione non li riguardi, o non riguardi coloro che rappresentano, si confondono".