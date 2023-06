L’Apc ha scelto Niccolai L’assemblea generale dice sì al terzo mandato

Terzo mandato per Simone Niccolai al vertice dell’Apc, Associazione produttori caravan e camper. Ovvero l’ente che riunisce gli industriali del plein air e i fornitori delle catene di approvvigionamento della della camperistica. Per Niccolai una conferma alla presidenza decisa l’assemblea generale, alla presenza della quasi totalità dei soci dall’Italia e dall’estero Niccolai, socio e amministratore delegato di Luano Camp srl con sede a Poggibonsi, è stato dunque rieletto all’unanimità per un ulteriore triennio. Apc non aveva mai avuto nella sua storia un presidente oltre il secondo mandato.

"Sono onorato di continuare a guidare e portare avanti il lavoro dell’Associazione - afferma Niccolai - specie in un momento come questo, ricco di sfide complesse per l’economia in generale e per il camper in particolare. Ci troviamo in un momento di transizione, caratterizzato da forti criticità ma anche da nuove opportunità di crescita, grazie ai cambiamenti culturali della nostra società, sempre più favorevole al turismo en plein air, con un alto livello di comfort". Anche il vice presidente uscente André Miethe, Ammoinistratore delegato e presidente di Laika Caravans spa è stato rieletto all’unanimità vice presidente e tesoriere dell’Apc. Miethe, dopo avere ringraziato gli Associati, ha proseguito dichiarando che "le sfide di approvvigionamento dei materiali richiedono uno sforzo comune: anche per questo, la vita associativa è un elemento fondamentale per affrontare e superare insieme le difficoltà". Dopo le criticità legate alla mancanza di chassis e di materie prime, il settore sta cominciando a recuperare capacità produttiva, sollecitato da una domanda europea che si è mantenuta a buoni livelli, nonostante i rincari dei componenti di base. Il primo quadrimestre 2023 fa segnare un aumento complessivo della produzione del 7,51 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Presentati inoltre nell’occasione i risultati (parziali) del progetto di comunicazione che Apc ha varato con un importante piano di investimento. La campagna di marketing, dal claim "Vivi la libertà con stile. Scegli il camper" ha l’obiettivo di presentare il camper nella sua immagine moderna di un mezzo ad alto comfort.

Paolo Bartalini