L’anno scorso a Siena effettuate 958 cremazioni. Convegno a palazzo Patrizi

A Siena nel 2022 sono state effettuate 958 cremazioni di salma, nell’anno precedente le cremazioni erano state 992. Sono i numeri diffusi dalla So.Crem, Società per la cremazione di Siena, alla vigilia della giornata di confronto e approfondimento in programma oggi a Palazzo Patrizi (inizio alle 9), sui temi della dignità della persona, del fine vita e della cremazione. Un appuntamento che precede la Giornata nazionale della cremazione in programma martedì 31 ottobre con la ‘Cerimonia del ricordo’ che si svolgerà nell’Ara storica del cimitero del Laterino.