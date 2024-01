L’anno delle scelte cruciali per il futuro

Il 2024 sarà l’anno delle decisioni, più o meno irrevocabili, per la provincia di Siena. Già qualcosa ha cominciato a muoversi, qualche sasso gettato negli stagni immobili della politica, nei pantani in cui si sono infilate le aspettative di futuro più promettenti per il territorio. I timidi passi avanti per il Biotecnopolo, con l’annuncio del nuovo statuto quasi pronto, che potrebbe arrivare tra un paio di settimane; i 12 milioni di euro promessi dal Governo in sede di Conferenza Stato-Regioni per far acquistare alla Asl sud est il palazzo della Provincia in viale Sardegna; il lavoro sul bilancio di Banca Mps, che l’ad Lovaglio e i manager della Rocca stanno per terminare.