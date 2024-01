L’anno delle scelte cruciali per il futuro

Pino

Di Blasio

Martedì, presumibilmente, il Governo varerà il decreto elezioni e dirà se i sindaci dei Comuni con meno di 15mila abitanti possono ricandidarsi per la terza volta. Se l’articolo 4 tornerà nella versione originaria, quasi tutte le caselle delle candidature nei 29 Comuni al voto in provincia andranno al loro posto. Se aggiungete alla lista il responso sulla capitale della cultura 2026 che arriverà il 29 marzo, con la Valdichiana tra le dieci finaliste; e il responso dell’antitrust del Regno Unito sulla joint venture Arçelik-Whirlpool, atteso per marzo, avrete il quadro completo delle decisioni da prendere, che dovrebbero dare risposte alle grandi aspettative.

L’uomo crede di volere la libertà. In realtà ne ha una grande paura. Perché la libertà lo obbliga a prendere delle decisioni, e le decisioni comportano rischi. Lo ha scritto Erich Fromm, il rischio è intimamente connesso ad ognuna delle scelte che la politica, l’Europa, la finanza, gli elettori, i ministri sono chiamati a prendere. Il fatto che il palazzo in viale Sardegna, nato per ospitare la Provincia e diventato il simbolo degli sprechi e della ’grandeur farlocca’ di una città imbottita di denaro e capace di scialacquarlo come il conte Mascetti in ’Amici miei’, stia finalmente per passare di mano e diventare una casa di comunità per servizi socio-sanitari, è una bella novità. Anche perché innescherà la reazione degli investimenti della Provincia sul liceo biotecnologico e del Comune sul palazzo a Pian d’Ovile che non sarà più poliambulatorio.

Il Monte presenterà il suo bilancio 2023 il 7 febbraio, il giorno prima il cda lo approverà. A marzo scade il lock up del Governo sulla vendita di ulteriori azioni. Con un utile superiore al miliardo e 100 milioni, la stima di qualche mese fa, il titolo potrebbe salire sopra i 3,25 euro e sfiorare quota 4 euro. Ovvero il doppio della capitalizzazione dopo l’aumento di fine 2022. Cifre che darebbero molta più sostanza al sogno del terzo polo. Sul Biotecnopolo non resta che attendere e sperare che le indiscrezioni sulle intenzioni del ministro Schillaci corrispondano alla realtà. Gli auspici sono buoni, il futuro non spaventa più.