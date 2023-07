L’anima vera della città nella guida ‘Siena My Way’

Si chiama ‘Siena My Way’ la nuova versione in inglese della guida scritta a quattro mani da Lorenzo Bianciardi e Andrea Sguerri, edita da Morellini con la traduzione affidata a Christina Angelilli con le illustrazioni originali di Sara Rambaldi. E’ una sorta di originale percorso di una città non necessariamente convenzionale, è il modo elegante e fantasioso di interpretare una civiltà più che un agglomerato di case più o meno antico. E’ estrarre l’anima vera della Siena che tutti amiamo. Sono una serie di personaggi che si animano in capitolo e quindi in itinerari, questa la bellezza, e l’originalità, di un lavoro a quattro mani che ben si addice al nuovo modo di concepire il viaggio, la visita, la conoscenza di una città. L’intellettuale, l’atleta, il giovane, ben si amalgano all’anima del Palio, ovvero ai contenuti unici di questa Siena, mentre anche gli argomenti tipici di ogni paese, vengono riletti con una fantasia, con una passione che invitano alla visita. Del resto questo è lo scopo primario di ogni guida: solleticare una parte di noi, quella che cede facilmente e ci fa tirare fuori dall’armadio un paio di necessarie valigie. Tra le guide più "estreme" scritte sui tre colli. Per questo merita la lettura anche degli stessi senesi.

Massimo Biliorsi