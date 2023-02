L’anima di Calvino in 37 artisti

Si anima di una nuova iniziativa la Biblioteca Briganti al Santa Maria della Scala. Oggi alle 11, alla sala Sant’Ansano verrà presentata la mostra ‘Doppio Senso 2. Italo Calvino, Bibliografia ragionata d’artista’ a cura di Elisabetta Olobardi, Antonella Pieraccini, Beatrice Pulcinelli, Simonetta Zanuccoli. Per l’apertura la visita alla mostra sarà accompagnata dalle letture teatralizzate e dagli interventi musicali degli studenti del Liceo classico e Liceo musicale di Siena, coordinati dalle docenti Simona Micheletti e Silvia Tosi.

Si tratta di una collettiva di trentasette artisti che hanno realizzato opere in forma di libro, fatte a mano in copia unica, ispirandosi ai testi di Italo Calvino, utilizzando materiali eterogenei come le raffinate carte giapponesi e a leporello intrise di colori e di segni grafici, che dialogano con collage di tessuti, con rami di quercia bruciati, con piccole scatole oppure si sono avvalsi delle stesse pubblicazioni storiche di Calvino che divengono supporto creativo, rielaborate con svariate tecniche.

Essa prosegue quel filone di ricerca sui ‘libri d’artista’ intrapreso dalla Biblioteca Briganti nel 2018 che ha portato alla costituzione di una collezione permanente, di oltre 100 pezzi di libri creati da artisti vari, la quale risulta essere in città, unica nel suo genere. L’attuale progetto espositivo è realizzato in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino (Cuba, 1923), uno dei massimi intellettuali del Novecento, che proprio al Santa Maria della Scala, ancora attivo come ospedale, trascorse gli ultimi momenti della sua vita e dove morì nel settembre del 1985. Come ebbe a scrivere lo stesso Calvino in ‘Lezioni americane’, "Chi siamo noi, chi è ciascuno di noi se non una combinatoria d’esperienze, d’informazioni, di letture, d’immaginazioni? Ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario d’oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili". Tutto questo coincide con il senso e l’ampiezza artistica di questa iniziativa raffinata e composita.

La mostra, ad ingresso gratuito, è promossa dal Comune di Siena e dalla Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala con il contributo dell’Associazione Vittorio Rossi – Libri Liberi Editore. Resterà aperta fino al 19 maggio.

Massimo Biliorsi