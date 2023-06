Lanciano escrementi contro vetrina "Giorni fa era arrivato un messaggio Diceva di abbassare la musica"

di Laura Valdesi

SIENA

"Faccio vedere la foto, rende meglio la situazione. Ho impiegato due ore per ripulire tutto. Meno male che i negozi vicini, visto che non potevo entrare, mi hanno prestato guanti e prodotti", dice Elena Bursese, commessa del negozio ’Just in case’ in via di Città che vende accessori per smartphone. Gli scatti mostrano il ’regalo’ che la dipendente ha scoperto quando ieri, poco dopo le 9, è andata ad aprire. "E’ venuta la polizia, sto solo aspettando di fare la denuncia", aggiunge la giovane mostrando lo sfregio fatto all’attività. Qualcuno ha gettato contro la porta a vetri d’ingresso escrementi "che – prosegue – sono entrati parzialmente anche sotto l’intercapedine e dunque all’interno del locale". "Un bel colpo sulla vetrina – si inserisce la collega Rawand Alkhateeb – perché alcuni oggetti erano caduti".

Il negozio aveva chiuso alle 20.30 come ogni sera. Per cui il blitz è stato compiuto in tarda serata o durante la notte. Non hanno idea di chi sia l’autore del gesto. "Non è stato lasciato alcun biglietto – spiegano – però nei giorni scorsi, il 16 maggio per l’esattezza, abbiamo trovato un foglio bianco con la scritta che invitava ad abbassare la musica sennò ci avrebbero immerso appunto negli escrementi. Così è avvenuto. Lo consegneremo alla polizia". Una scrittura particolare, anche con errori ortografici. C’è musica in sottofondo in effetti all’interno dell’attività ma non è certo alta da provocare fastidio. Uno spunto investigativo sul quale lavorare. "Anche perché – aggiunge Elena Bursese – lo stesso regalino è stato fatto, più di una volta peraltro, ad un altro negozio qui di fronte che tiene la musica. Ci chiediamo perché prendersela con noi eventualmente per questa ragione quando ci sono tanti locali che durante la sera richiamano avventori e turisti".

Particolare anche il fatto che gli escrementi sembrano calati da un punto molto alto: tirati con un secchio? Potranno aiutare le telecamere di videosorveglianza del Comune (il negozio non ne ha di proprie) che inquadrano l’area.