L’Amiata regno degli sportivi Ritiri estivi, tornei e allenamenti, una vocazione per la montagna

di Massimo Cherubini

Arriva il caldo, sull’Amiata si accendono i motori per un periodo di elevate presenze turistiche. Intanto gli alberghi, quelli tradizionali, che possono garantire il trattamento di pensione completa, compresi i pasti, vivono grazie al turismo sportivo. "Dalla metà dello scorso mese fino alla metà di quello in corso – dice Roberto Fabbrini che gestisce un albergo ad Abbadia San Salvatore – i numeri di presenze sono tutti legati agli eventi sportivo. Di varia natura: stage, ritiri pre agonistici, appuntamenti di importanti campionati. Insomma un mese con presenze turistiche, con numeri importanti, legate, come detto, a questi appuntamenti sportivi. Un aspetto che non ha portato – dice ancora Roberto Fabbrini – presenze nelle residenze extralberghiere. Queste strutture, che da noi sono ormai diverse, sono preposte a un offerta turistica diversa: senza la ristorazione che, invece, è essenziale per i gruppi sportivi in ritiro".

Quindi gli alberghi tradizionali, quelli di Abbadia San Salvatore esclusi quelli della parte alta della montagna, registrano un elevato numero di presenze. È, come sottolineato da Roberto Fabbrini, un incremento legato al progetto del comune di ’cittadella dello Sport’. Finiti gli effetti delle presenze legate alle attività sportive gli alberghi, i ristoranti, le attività legate al turismo dovranno contare sulle presenze di turisti tradizionali, quelli in cerca di fresco e ossigeno.

"Dai prossimi giorni – dice ancora Roberto Fabbrini – le previsioni indicano che arriverà il grande caldo. Subito dopo le prenotazioni, che comunque già ci sono, registreranno una impennata. Che lascia ben sperare e prevedere importanti presenze in tutte le strutture, comprese quelle della parte alta della montagna dove c’è ancor più fresco rispetto ai paesi della zona. Siamo fiduciosi, per ora – conclude Fabbrini – constatiamo la certezza che i vari eventi sportivi hanno assicurato un buon numero di presenze".

Fine settimana di caldo intenso, questo arriva dalle previsioni. E in montagna ci sarà, di sicuro, una buona presenza dei turisti pendolari, quelli che non pernottano. Le strutture ricettive dell’Amiata, dei paesi della zona, sono pronte a ricevere, soddisfare, i tanti turisti che da province e regioni limitrofi cercheranno di trovare fresco e una boccata di ossigeno che fa sempre bene.