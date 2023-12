Lame, territorio di confine. Zona divisa tra due comuni con problemi mai risolti

La zona delle Lame conosce i problemi tipici della strada divisa da un confine. Due comuni, Poggibonsi e Barberino Tavarnelle, e altrettante province, Siena e Firenze, intesa in questo caso come Città metropolitana. Percorsi dissestati, marciapiedi assenti o poco praticabili, disagi nella viabilità quando un rettilineo che conduce verso un gruppo di case, via Lame di Sotto, è attraversato da una consistente quantità di veicoli di persone che frequentano la sera un gettonato locale. Che ha sede in un’area, nella quale vivono circa 35 famiglie, capace di abbracciare tra l’altro il distributore di metano e una superficie di vendita dedicata agli alimentari e alla ristorazione. "Questo purtroppo è il quadro con cui ci troviamo a fare i conti – spiegano gli abitanti delle Lame – in un quartiere nel quale la manutenzione è di fatto assente, forse anche per ragioni di competenze territoriali non del tutto chiare, vista e considerata la contiguità fra territori. A proposito, anche il servizio di raccolta dei rifiuti è diviso tra due àmbiti limitrofi, uno che si affida alla gestione di Sei Toscana e l’altro ad Alia. E noi così, anche nel settore dell’igiene e delle pulizie, ci ritroviamo in mezzo, in una sorta di terra di nessuno come ci ricorda anche il titolo di una canzone. "Nelle occasioni di maggiore affluenza di mezzi, in pratica anche il semplice atto di salire in macchina per tornare a casa diviene molto complicato. E poi un passaggio pedonale vero e proprio, che permetta davvero degli attraversamenti in sicurezza, da queste parti non c’è. Ma il disagio principale è dovuto forse agli avvallamenti sul manto stradale, a buche che finiscono per impedire ai conducenti, anche per esempio di ciclomotori, di viaggiare senza andare incontro a ostacoli". La richiesta, allora, qual è ad opera di voi residenti? "Che siano compiuti degli interventi, in base all’appartenenza amministrativa delle vie in questione, per rendere sicuro il tragitto alle Lame. Ne abbiamo bisogno, per motivi di sicurezza e di decoro in una località che è comunque ‘centrale’ per la presenza di abitazioni e di numerose attività commerciali".

Paolo Bartalini