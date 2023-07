L’amarezza di Tamurè "Ho fatto un errore e l’ho pagato caro cadendo al Casato"

di Laura Valdesi

SIENA

"Sono consapevole che la Giraffa mi ha dato una grandissima occasione. Li ringrazio perché è stato il culmine di un percorso durato tutto l’anno. Ha dimostrato di essere una grande Contrada dando fiducia ad un giovane e portando fino in fondo il progetto", dice Federico Guglielmi, detto Tamurè, che ha indossato il giubbetto di via delle Vergini sulla cavalla esordiente Abbasantesa.

Il capitano Guido Guiggiani non ha nascosto la delusione perché il Palio è finito con la caduta al Casato.

"Io per primo sono deluso. Tornato nella Giraffa ho ammesso l’errore senza nascondermi dietro ad un dito. Ho fatto uno sbaglio e l’ho pagato caro. Ora bisogna mettersi subito a lavoro per correggere".

I contradaioli di via delle Vergini cosa ti hanno detto?

"Erano dispiaciuti perché sia loro che io eravamo convinti di poter essere protagonisti. E fare un gran Palio. Ero contentissimo di montare Abbasantesa, potevo fare bene. Così è stato fino al Casato, poi è svanito tutto. L’amarezza è tanta".

Parliamo proprio di Abbasantesa.

"Un cavalla super. Ringrazio il proprietario e il preparatore, chi lavora ogni giorno con lei. Era veramente in una forma eccezionale. Una cavalla da palio di cui sentiremo parlare".

Faceva un po’ di movimento però fra i canapi.

"La cavalla non è statuaria, va gestita. Il giorno del palio ci sono riuscito abbastanza bene ma il Nicchio si metteva di traverso e lei si spostava. E Scompiglio non aveva spazio per entrare di rincorsa. Mi ero messo in testa di spingere fino a girare a San Martino fra i primi, infatti ho fatto così. Poi sono arrivato al Casato facendo un errore un po’ per inesperienza, un po’ ho il flash dell’Onda che veniva dentro e mi sono abbassato per non farmi superare all’interno. Quel mezzo metro che ho scontato all’uscita dalla curva del Casato andando ai palchi".

Nessuna conseguenza per la caduta?

"Sto benissimo. La mattina dopo alle 5.30 ero già a cavallo , dovevo sbollire la rabbia".

Al capitano Guiggiani cosa dici?

"Solo grazie. E’ stato un uomo, sia a livello personale che come dirigente, eccellente. Ha sempre mantenuto le parole date, mi ha seguito nel percorso di crescita di fantino".

Altre dirigenze hanno chiamato?

"Sì, sono contento perché comunque c’è stima nei miei confronti per ciò che ho fatto di buono".

Per l’Assunta da dove riparte Tamurè?

"Qualche buon rapporto c’è, speriamo che l’estrazione possa aprire altre porte".

Riporterai alla previsita Ares e Compilation?

"Certo, poi starà a veterinari e capitani scegliere".

Il mossiere?

"Merita 10. Ha gestito in maniera perfetta, si erano create situazioni complicate".