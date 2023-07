L’amarezza di Maggi "Un solo cavallo di punta è scelta da kamikaze Anda e Bola? Da riprendere"

"Sembrava impossibile, anche per la legge dei grandi numeri, finire due volte di rincorsa, prima per l’ultimo Palio dell’Assunta e anche il 2 luglio", confessa il capitano della Chiocciola Alessandro Maggi. Che aggiunge: "Chiaro che sono dispiaciuto, come tutto il popolo di San Marco. Una delusione personale, voglio vincere. Ma soprattutto per tanti giovani che mi sono stati vicino. Non hanno mai visto il loro giubbetto primo al bandierino", aggiunge il dirigente.

Non è stato semplice partire perché la Tartuca era una statua al canape.

"C’è voluto molto, quasi impossibile farla muovere. E poi era una cavallina svelta, Una per tutti. Ti immagini tanti Palii: e se va via? Poi è partita la Selva davanti con Tittia e Violenta. Come dissi alle previsite mettere dentro il lotto una sola punta sarebbe stato da kamikaze. Avevo ragione".

C’erano comunque dei cavalli di qualità, il Palio non è finito il 29 giugno.

"Credevo molto in Anda e bola. Anche il fantino era contento. Un cavallo esperto che ha battagliato in provincia, secondo me da riprendere. E’ stato penalizzato dal posto. Tanto è vero che, riguardando la corsa di Scompiglio, dalla rincorsa alla fonte volava, poi ha trovato la Giraffa davanti e ha dovuto ripiegare sull’interno. Quindi ha superato la Tartuca, poi il Nicchio che è sceso giù e Scompiglio ha dovuto girare basso, finendo in terra. Un peccato. Ma io non mollo".

In che senso?

"Aspetto l’estrazione a sorte di domenica, sarebbe bello continuare ad esserci. E riprovarci".

Le scintille fra Chiocciola e Tartuca al canape? Il capitano della Tartuca ha detto che non è stato un comportamento voluto ma una situazione di Palio.

"Ha detto che è casuale ma non è così".

Le scelte sui cavalli dei capitani sono al centro delle polemiche.

"Ho deciso il meglio per la mia Contrada: infatti per me andavano presi o tutti e tre, quindi anche Remorex e Tale e quale, oppure mandati tutti e tre a casa. Uno solo, ripeto, era da kamikaze. Non mi faccio tirare la croce addosso. Comunque, siamo in una democrazia e c’è stata una votazione".

Violenta rischia l’esclusione?

"Perché? Si prende se ci sono anche i cavalli che possono contarstarla. Tale e quale, lo so bene, ha battuto Violenta. Sono per quelli buoni e affidabili, Viso d’angelo e Zio frac, che non ti precludono il palio il primo giorno"

Mancano i fantini?

"Ci sono giovanissimi davvero interessanti. Solo che quando hai un cavallo da corsa e viene uno del calibro di Scompiglio ti affidi a lui".

La.Valde.