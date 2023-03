L’allarme Picchiati, offesi, minacciati Una violenza in corsia ogni due giorni

Quasi 130 episodi di violenza nel 2021, saliti a 227 nel 2022 che, in 46 casi sono diventati aggressioni fisiche e in 181 casi offese e insulti. In pratica quasi un’aggressione ogni due giorni. I numeri raccolti dall’Asl Sud Est descrivono un’escalation preoccupante ai danni del personale ospedaliero: medici, infermieri, operatori socio-sanitari vittime di minacce, botte, occhi di brace e quando va male, referti del pronto soccorso. Nessuno è rimasto al sicuro dalla violenza che si scatena in corsia nei pazienti di fronte a una richiesta di attendere, a una brutta notizia o a una risposta frettolosa. Il risultato è un bollettino di guerra che vede, dopo il Covid, il fenomeno in crescita. I più colpiti sembrano proprio gli infermieri con 141 casi di violenza subita, mentre 39 sono toccati a medici e 28 agli oss. Ma qui arriva il secondo dato da non sottovalutare: le aggressioni riguardano soprattutto donne con 185 episodi.

La maggior parte avviene nei settori più caldi: emergenza urgenza e salute mentale. A questi si devono sommare i numeri del policlinico delle Scotte in buona parte toccato dall’ondata di rabbia. Proprio alle Scotte, domani, il fenomeno sarà analizzato durante un incontro previsto dalle 9,30 alle 13 nell’aula magna del rettorato dell’università di Siena, organizzato proprio dall’Aou Senese in occasione della ’Seconda giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza verso gli operatori sanitari’. Ma quanto pesano gli attacchi verso chi dovrebbe curarci?

"Il fenomeno delle aggressioni viene descritto dall’Oms – spiega Francesca De Marco, direttore sanitaria dell’Aou – come uno dei più importanti fattori di rischio professionale per la salute degli operatori sanitari. Gli effetti di tale fenomeno impattano in modo significativo nel contesto interno aziendale, sia a livello dell’individuo, sia a livello dei colleghi, sia a livello aziendale. All’ospedale di Siena, tale fenomeno risulta ancora ascrivibile quasi esclusivamente a episodi di natura verbale, con sporadici casi di tentata aggressione fisica".

Ma i dati anche al policlinico non scherzano: le aggressioni sono state 49 nel 2019, tutte verbali, poi il calo dell’anno Covid con 5 nel 2020 poi 22 nel 2021 (di cui 2 fisiche) e 11 nel 2022 di cui una fisica verso cose.

Ma chi è più a rischio? Anche qui gli infermieri che, per esempio nel 2019, si sono trovati in pericolo in 38 occasioni, seguiti dai medici (con 7 episodi) e dagli oss. Numeri quasi simili al triennio seguente arrivando alle 10 aggressioni totali del 2022.

E alle Scotte sono passati al contrattacco. "Per fronteggiare e possibilmente mitigare questo fenomeno – spiega Pietro Sechi, responsabile Gestione della Sicurezza e Rspp – abbiamo intrapreso una serie di misure di prevenzione e di protezione, tra cui l’implementazione del sistema di videosorveglianza, l’installazione di panic button e la dotazione di sistemi di emergenza, collegati ad una centrale operativa, attivabili in caso di aggressione. Inoltre, sono stati organizzati numerosi corsi di formazione inerenti al tema, operando in continuità con le attività del Gruppo di lavoro multidisciplinare sulle aggressioni". Fra gli anticorpi messi in circolo anche il punto di ascolto delle Scotte dove dal 2020 a oggi ci sono state 35 richieste di aiuto del personale.