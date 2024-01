L’allarme lanciato dalla procura: "Mancano tanti amministrativi". Aumento dei furti preoccupante

di Laura Valdesi

SIENA

La giustizia toscana, ancor più quella senese, ha una malattia ’grave’: la mancanza di personale amministrativo. Aveva in verità già lanciato il grido di allarme il procuratore Andrea Boni. Spiegando che, di fatto, nell’ultimo anno giudiziario a cui si riferiscono i dati cristallizzati dell’attività (primo luglio 2022-30 giugno 2023), su una pianta organica di 42 persone al luglio 2022 ce n’erano 28, dodici mesi dopo 21. Senza considerare assenze per malattie, permessi previsti per legge ed infortuni. "A fronte di un lavoro giudiziario che appare ridursi a seguito dei recenti interventi normativi ma che, in realtà, in virtù degli stessi risulta foriero di sempre nuove competenze (si pensi solo alla conversione delle pene pecuniarie) e adempimenti, agli uffici giudicanti sono state date, come noto, risorse integrative di personale amministrativo non indifferenti, mentre nulla è stato disposto in ordine agli uffici requirenti. L’operare ogni giorno con percentuali reali di scopertura del personale superiori al 50% elide ogni innovazione, sia essa normativa, organizzativa od informatica, diretta ad un miglioramento dei tempi della giustizia". La situazione è leggermente migliorata rispetto a quando Boni si è insediato il 30 giugno scorso tanto che "non esiste arretrato in senso stretto – scrive nella sua relazione al pg della Corte di appello – dovendosi considerare le attuali pendenze fisiologiche". Ma nel suo intervento il procuratore generale Ettore Squillace Greco, aprendo l’anno giudiziario, riferendosi all’arco di tempo sopra indicato ha rilanciato tra l’altro che "in procura a Siena si rileva una scopertura del 67% nel profilo professionale del cancelliere esperto (in servizio due unità di personale su sei previste in pianta organica) e del 62,5 % per il profilo di assistente (in servizio n. 3 assistenti su 8 unità previste in pianta organica)".

Il tallone d’Achille è dunque la carenza di amministrativi anche se l’attività ha proseguito con buoni risultati grazie all’impegno corale di tutti gli addetti "con il recupero di gran parte dell’arretrato". Venendo ai reati, la fotografia che emerge della nostra provincia non si discosta molto da quella di sempre. Con i furti nelle case che sono tornati però a livello pre-pandemia e ciò si riflette infatti sul numero dei procedimenti: da 34 contro noti si è passati a 42, da 573 contro ignoti si è saliti a 721, sempre fra il luglio 2022 e il 30 giugno 2023. Un aumento che Boni definisce "assolutamente preoccupante" con una crescita superiore al 20% per entrambi i tipi di procedimento.

"Sostanzialmente stabili nel loro complesso anche i cosiddetti reati del Codice rosso. Se rispetto all’anno precendete – si legge ancora nella relazione del procuratore Andrea Boni – crescono i reati contro la libertà sessuale, passati da 31 a 39, restano quasi invariati quelli di stalking (da 69 a 70) ed in leggero calo i maltrattamenti in famiglia, da 156 a 144". Il bilancio conferma il cedimento dei reati finanziari (-17,5%) e, a differenza di altre province, "in materia ambientale il territorio, salvo eccezioni, non sembra interessato da illeciti di particolare rilievo o allarme. Stabili e sempre con numeri assai rilevanti quelli legati agli stupefacenti". La parte del leone la fanno i raggiri nelle varie tipologie. "Continua la crescita del tutto significativa, sia in termini assoluti che in percentuale, delle truffe passate per i noti da 348 a 363 e per gli ignoti da 301 a 428 con un incremento rispettivamente del 4,31% e del 47,19%", scrive ancora Boni. Qui rientrano i raggiri agli anziani attraverso i falsi incidenti stradali o i finti arresti, per esempio, "nonostante l’opera di sensibilizzazione da più parti promossa e il controllo delle forze dell’ordine".

Interessante poi il dato sulle richieste di archiviazione. Con quelle per prescrizione – 203 – che non si discostano in modo significativo dall’anno precedente (erano 186) mentre si pone l’accento sull’impennata di quelle avvenute per la particolare tenuità del fatto, passate da 71 a 181.

Fra i procedimenti di maggiore rilievo nella sua relazione il procuratore cita tra gli altri la vicenda delle presunte torture a Ranza, l’omicidio di Largo Sassetta, il presunto stupro di gruppo, la vicenda ’Hidden Partner’ e dell’hub migranti in Valdichiana.