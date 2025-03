L’allarme lanciato dai Consorzi

L’allarme dazi risuona forte in Europa e in particolare in Italia per i produttori di vino, che temono un calo verticale delle vendite negli Stati Uniti, per molti il principale mercato di esportazione. Nei giorni scorsi in molti hanno formalizzato le proprie preoccupazioni, tra questi il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano e del Vino Chianti, che hanno scritto ai ministri interessati. Una lettera a più firme è stata inviata anche dai Consorzi di Brunello di Montalcino e Chianti Classico, insieme a quelli di Bolgheri e Langhe. Anche lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha protestato per una misura giudicata "una scelta immotivata da contrastare". La prossima settimana si dovrebbe sapere qualcosa di più su quali saranno i contorni della decisione del presidente Trump.