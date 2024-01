L’allarme dei medici: sempre più tumori sotto i 50 anni

Siena, 18 gennaio 2024 – “Il cancro è malattia complessa e la lotta ancora lunga, ma ci sono progressi notevoli nelle terapie e risultati eccezionali", dice il dottor Roberto Petrioli, responsabile dell’Oncologia medica delle Scotte di Siena. L’incidenza delle morti per tumore è diventata altissima e l’aumento dei tumori gravi fra i giovani negli ultimi 20 anni è al centro dell’attenzione scientifica attuale.

"La situazione è emergente e molto preoccupante – conferma il dottor Petrioli –. I tumori sono malattie legate soprattutto all’età, con picco sopra i 70 anni. Oggi invece assistiamo ad un aumento dell’incidenza in tutte le fasce di età, anche nei giovani, sotto i 50 anni".

Quali tumori si manifestano anche in età precoce?

"Gran parte dei tumori solidi (da distinguere da quelli ematologici, del sangue): ovvero tumore all’intestino, al colon retto, alla mammella e al pancreas; ma anche all’utero, reni e fegato. C’è una crescita esponenziale fra i giovani".

Come si spiega?

"C’è qualcosa che sfugge: non si riesce ancora a capire l’esordio precoce dei tumori, che hanno il principale fattore di rischio nell’età. Certo lo stile di vita è importantissimo, soprattutto nelle manifestazioni delle malattie a carico dell’intestino ad esempio. L’alterazione del macrobiota, la flora batterica intestinale, che si accompagna ad uno stile di vita e di alimentazione scorretti per anni, sicuramente può portare al manifestarsi di un tumore. Lo stesso legame ’rischioso’ con una vita squilibrata, e con il fumo, sono nell’insorgenza del tumore alla mammella e al polmone. Sfugge però il perché oggi si sia abbassata l’età della manifestazione della malattia. Come non si spiega la differenza di genere, ovvero l’incidenza di un tumore su un genere più che sull’altro: ad esempio il tumore al pancreas sta aumentando più significativamente nelle donne, in tutte le fasce di età".

Il tutto nonostante i progressi della ricerca.

"C’è un miglioramento enorme nella prognosi e aspettativa di vita legato al progresso tecnologico, terapeutico e ai nuovi farmaci. Con risultati eccezionali, che arrivano fino alla scomparsa del tumore".

Quali le armi della lotta anti-cancro?

"C’è l’immunoterapia, usata da sola o abbinata alla chemio, che non è l’ultima novità. La nuova frontiera sono gli anticorpi coniugati: sono terapeutici costituiti da una proteina e un farmaco veicolati insieme sulle cellule tumorali, in modo da distruggerle. Un utilizzo reso possibile solo dalla tecnologia di ultima generazione. Su questi farmaci potentissimi ci sono 500 studi al mondo e a breve anche noi potremo utilizzarli".

Su quali tumori sono efficaci?

"Stiamo già utilizzando anticorpi coniugati su alcuni pazienti con tumore alla mammella. Sono trattabili anche tumori alla vescica, allo stomaco e all’utero. C’è un netto miglioramento dei trattamenti di tutti i tumori, grazie all’oncologia di precisione. La svolta è in quei farmaci ad hoc per il singolo tumore; poi la terapia agnostica, ovvero farmaci che agiscono sulla particolare mutazione genetica cui è dovuto il tumore".