L’allarme dei consumatori "Famiglie in difficoltà"

"I libri scolastici hanno sempre rappresentato una spesa importante, ma in un contesto di inflazione come quello in cui siamo, sempre più famiglie sono in difficoltà. E dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di materiale per la scuola dell’obbligo". Così Carolina Spini Pasquinuzzi, collaboratrice Confconsumatori in merito alle spese e all’aumento dei costi del materiale scolastico che le famiglie stanno affrontando in vista dell’inizio della scuola.

"Rispetto all’anno scorso, l’aumento medio del costo del materiale scolastico è intorno all’8-10 per cento. Nonostante ci sia la normativa in vigore del tetto di spesa fissato dal ministero, che per le prime classi della Regione Toscana dovrebbe essere di circa 300 euro, si rischia spesso di sforare la cifra – spiega Spini Pasquinuzzi –. I costi per i testi delle medie, che si aggirano a un massimo di 300 euro per il primo anno, sono comunque molto inferiori a quelli delle superiori, dove al primo anno si arriva anche a 700 euro di spesa. Se ci aggiungiamo il costo per il resto del materiale si può arrivare anche a 1000 euro, nel caso in cui si debba comprare tutto da zero".

Quando possibile, le famiglie fanno ricorso a una rete sociale di sostegno, fatta da parenti e amici, al mercato del libro usato e ai mercatini in cui si può acquistare o scambiare libri, ma non è facile. "C’è anche la possibilità per alcune soglie Isee di richiedere il bonus libri, ma si tratta di un piccolo aiuto, non di un rimborso totale. I libri usati invece non si trovano facilmente, perché spesso le case editrici pubblicano nuovi edizioni degli stessi volumi leggermente modificate cambiandone i codici di riferimento, si tratta molte volte di testi in cui le modifiche sono marginali: l’impaginatura, qualche foto in più e in meno, mentre i contenuti restano i medesimi – prosegue Spini Pasquinuzzi –. Bisognerebbe intervenire sulle edizioni verificando che il cambio del codice di riferimento sia effettivamente legato a una modifica strutturale del libro di testo".

In merito alle soglie massime di spesa per i libri scolastici dettate dal ministero, Spini Pasquinuzzi spiega: "Con l’inflazione di oggi è difficile per tutti rispettare le soglie, perché il costo più rilevante in questo momento è dato dalla carta, che è la materia prima e incide anche sull’aumento del resto del materiale scolastico, come quaderni, diari, album da disegno. Anche per questo, in alcuni Paesi europei si comincia a parlare di e-book oppure di testi online".

Eleonora Rosi