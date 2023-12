L’albero di Natale di ‘Girata dei preti’

L’albero di Natale dell’associazione Girata dei preti illumina le Festività di Poggibonsi. In piazza Antonio Bondi fa bella mostra di sé la creazione da parte del gruppo di volontari con il coordinamento del presidente Roberto Pacciani. Un appuntamento tradizionale tornato sulla scena quest’anno, grazie all’impegno degli addetti ai lavori sempre attenti alle decorazioni di carattere natalizio, dall’albero di grandi dimensioni al presepe di piazza XVIII luglio, nella zona di via Redipuglia a Poggibonsi. E più in generale nel quartiere che dà il nome all’associazione organizzatrice. Tutto si è svolto nella circostanza con il contributo dell’amministrazione comunale di Poggibonsi e con il caloroso sostegno di enti di volontariato locali, dalla Confraternita di Misericordia ai donatori di sangue Fratres, due realtà che si sono attivate nei ruoli di partner, per l’occasione, a sostegno dei progetti targati Girata dei preti. Anche in queste Festività 2023-2024, inoltre, l’associazione premierà gli alunni più meritevoli delle scuole della Valdelsa nell’ambito del concorso dedicato alle migliori lettere scritte dai partecipanti in puro spirito natalizio.

Paolo Bartalini