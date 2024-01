L’agricoltura costretta a nuove sfide

I cambiamenti climatici "impongono una nuova sfida per le imprese agricole che devono interpretare le novità segnalate dalla meteorologia e gli effetti sui cicli delle colture, sulla gestione delle acque e sulla sicurezza del territorio", osserva Letizia Cesani, presidente Coldiretti Toscana. "Un obiettivo che richiede un impegno delle istituzioni per accompagnare innovazione dall’agricoltura 4.0 con droni, robot e satelliti, ed in questo senso la Regione sta andando nella direzione giusta fino alla nuova genetica green no ogm, ma anche ricerca e innovazione per lo sviluppo di coltivazioni resistenti e salvaguardare la fertilità dei terreni. Così come è altrettanto importante – conclude Cesani – recuperare una parte dei 16 mila invasi già censiti nella nostra regione per raccogliere le acque piovane".