Lago nella valle dell’Argenna

La piccola valle del torrente Argenna, in zona alto-collinare al confine tra il Comune di Castellina in Chianti e il Fiorentino (ne segna proprio la linea), è adesso ufficialmente ritenuta adatta per ospitare uno dei micro-invasi del bacino della Pesa per la salvaguardia delle risorse idriche. Nel corso dell’ultima riunione del Contratto di Fiume Pesa (il gruppo ristretto per la salvaguardia del patrimonio idrico, a fronte anche di ondate di caldo come quella odierna), il piano Argenna è stato rilanciato.

Il capitolo è ’Individuazione dei criteri per la localizzazione dei micro-invasi presenti in pianificazione distrettuale nel bacino del torrente Pesa’, con le ipotesi - oltre all’Argenna - del fosso di Rimaggio e del torrente Terzona, più a valle. Insieme ad esperti dell’Università di Firenze, nel pool è intervenuto - per il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno - l’ingegner Francesco Piragino, il quale ha illustrato i criteri per la scelta "di potenziali localizzazioni di nuovi micro-invasi multifunzionali, definizione che dovrebbe essere valida su tutto il Medio Valdarno".

Argenna, Rimaggio e Terzona (tutti affluenti della Pesa) potrebbero dunque fungere anche da modelli guida per un discorso su più vasta scala. Tutte e tre le piccole vallate sono quindi in predicato di ospitare piccoli ‘laghi’ adatti a fronteggiare situazioni di crisi idrica. Adesso si entra nella fase più operativa dei progetti.

Andrea Ciappi