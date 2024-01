L’Aglione Dop. Un’altra ’perla’ in Valdichiana La giunta regionale toscana approva la registrazione dell'aglione della Valdichiana come Prodotto di Origine Protetta (Dop) in Europa. L'area interessata comprende 17 comuni in Toscana e 10 in Umbria. La decisione arriva in vista della nona edizione di Wine & Siena, che si concentrerà sulla forza della Dop Economy. Il settore dei prodotti tipici in Italia ha superato i 20 miliardi di euro di valore di produzione nel 2023.