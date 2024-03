L’affondo di Pacciani "Questa maggioranza ha paura del confronto"

Non le manda a dire Fabio Pacciani, presidente di Area civica, dopo quanto accaduto durante l’ultimo consiglio comunale, quando la mozione da lui presentata circa l’annessione alla comunità energetica non è stata discussa per mancanza del numero legale. "L’atteggiamento di questa giunta e della sua maggioranza ha ben poco di democratico. Il messaggio politico è di poca consistenza, la maggioranza ha paura o non ha argomenti per confrontarsi su un tema molto basico, quello della produzione e riconversione dell’energia rinnovabile – è l’affondo di Pacciani -. Siamo sempre all’interno del solito schema che contrappone necessariamente destra e sinistra, ma il consiglio deve analizzare nel dettaglio la questione, perché si tratta di temi cittadini, non nazionali".

La mozione, che verrà ripresentata, chiedeva di "attivare le procedure per l’annessione alla comunità energetica Sienaenergie" e di "avviare la programmazione degli impianti di energia rinnovabile e dare attuazione al Piano operativo per consentire un’agevole installazione degli impianti fotovoltaici al di fuori del centro storico e degli edifici vincolati". "Non so cosa aspettarmi, perché mi rendo conto che questo mio atteggiamento può suscitare una ulteriore rigidità da parte della maggioranza – ha ammesso il presidente di Area civica -. Mi aspetto che si vada a confrontarsi sul tema. Sienaenergie è l’unica comunità che c’è nel territorio, già strutturata, e l’8 aprile aprirà il portale in cui le comunità energetiche possono dialogare, e visto che entrando in Sienaenergie l’amministrazione non si chiude altre strade, mi auguro che le osservazioni vengano recepite".

Su un eventuale avvicinamento alla maggioranza Pacciani ha precisato: "Non ho interesse a legarmi a un gruppo partitico. Ma ci devono essere aperture o il consiglio può esprimersi solo come parte politica che rappresenta la maggioranza dei consiglieri".

Eleonora Rosi