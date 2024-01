L’affetto e la gratitudine in tanti ricordi

Numerose e commosse le reazioni alla morte di Ezio Rivella. "È stata una delle figure che più ha contribuito al successo del Brunello di Montalcino in Italia e nel mondo. Ha lavorato con dedizione alla crescita qualitativa e identitaria del brand Brunello Lo ricordiamo con affetto e gratitudine". Così il presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci. "A lui – prosegue – va il merito di aver portato il Brunello di Montalcino fuori dai confini nazionali aprendo le porte del mercato statunitense e rendendolo un vino conosciuto e affermato a livello mondiale, contribuendo così anche al suo successo commerciale".

"È stato un imprenditore innovativo e lungimirante – ha detto Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti – che ha rivoluzionato il mondo del vino e contribuito a far diventare le etichette italiane sinonimo di prestigio e qualità". Per Angelo Radica, presidente dell’Associazione nazionale Città del Vino, "se n’è andato "un precursore, un professionista che ha fatto grande il vino italiano nel mondo". "Ezio Rivella – ha detto il presidente dell’Unione italiana vini, Lamberto Frescobaldi – è stato molto più di un enologo, da ricordare il suo pionieristico contributo alla promozione del vino italiano all’estero ma anche il suo impegno di tutela per le imprese e le denominazioni". Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi, lo ricorda come "uno dei protagonisti assoluti dell’enologia italiana".