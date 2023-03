Ladro scoperto e poi denunciato Rubò gioielli e preziosi in una casa

E’ durata poco più di un mese, l’impunità del topo d’appartamento che alla metà dello scorso mese di febbraio, in pieno giorno e approfittando dell’assenza della famiglia, aveva messo a segno un furto di gioielli e altri oggetti preziosi, per un valore complessivo di circa 5.000 euro, in un’abitazione di San Gimignano. A metterle fine sono stati i carabinieri della stazione della città turrita, che hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Siena quale presunto autore del ‘colpo’ un italiano residente a Colle, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti penali specifici. E’ stata un’indagine veloce, ma per nulla semplice, quella dei militari sangimignanesi: iniziata già nelle ore immediatamente seguenti alla segnalazione del furto, grazie alla tempestività della denuncia da parte dei padroni di casa, si è composta di una minuziosa raccolta di indizi, testimonianze, paziente osservazione fotogramma per fotogramma di ore di riprese di telecamere di sicurezza di una vasta zona, intercettazioni ambientali e ricerca di riscontri e conferme. Da questa mole di lavoro, è uscito un quadro indiziario ben chiaro sulle responsabilità del colligiano e la perquisizione domiciliare che ne è seguita ha confermato l’ipotesi accusatoria. Le indagini tecniche hanno, infatti, consentito di accertare la presenza dell’uomo nella zona del furto nella fascia oraria compresa fra l’uscita di casa dei proprietari ed il loro rientro (presenza, quindi, compatibile con l’orario in cui l’effrazione era stata commessa) quando avevano trovato il portone forzato e l’abitazione messa a soqquadro con i preziosi scomparsi; il successivo decreto di perquisizione domiciliare a casa dell’indiziato, emesso dall’autorità giudiziaria senese, ha consentito agli investigatori di trovare conferma dei loro sospetti e di formalizzare la denuncia dell’uomo alla Procura, con l’accusa di furto in abitazione. Dai riscontri appare probabile che il ladro (che adesso rischia dai tre ai sei anni di reclusione) non abbia agito casualmente sfruttando un’occasione favorevole che gli si era presentata, ma abbia premeditato il furto, studiando le abitudini dei padroni di casa, i luoghi, le vie d’accesso e quelle di fuga, in modo da garantirsi libertà d’azione. Circostanza che, se riconosciuta dal Tribunale insieme alla devastazione dell’appartamento, potrebbe aggravare ulteriormente la sua posizione e aumentare la sua pena da un minimo di 4 fino a 10 anni di carcere.